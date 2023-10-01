كامل الوزير: فى 2030 سيكون لدينا شبكة موانئ مجهزة بمحطات تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه بعد تطوير الموانئ والأرصفة المصرية، وزيادة عمق الموانئ، نجحنا في توقيع شراكات مع الخمسة الكبار في مجال النقل البحري، بعد أن هرب هؤلاء السنوات الماضية نتيجة رداءة الموانئ المصرية.

وأوضح الوزير، خلال كلمته بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد: أصبح لدينا شراكات نقدر نشحن أي بضاعة من الموانئ بتاعتنا إلى أي مينا في العالم، والكل يثق الآن في تطور موانئ مصر".

وتابع: "في 2030 هيكون عندنا شبكة موانئ مصرية مجهزة بمحطات تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وموانئ آلية قادرة على خدمة التجارة العالمية، لتكون مصر مركز للتجارة العالمية واللوجستيات".