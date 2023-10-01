وزير النقل: تطوير الأسطول البحرى المصرى لـ31 سفينة بحلول 2030

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن تطوير الأسطول البحري المصري يصل إلى عدد 31 سفينة بحلول عام 2030 قادرة على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا، بدلا من 20 سفينة عام 2014 بطاقة نقل 9 ملايين طن بضائع متنوعة سنويًا ليكون قادر على خدمة البضائع الاستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم.

حكاية وطن

وأوضح الوزير، خلال كلمته بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس السيسي، اليوم الأحد، أنه تم التوقيع مع MSC ومع موانئ أبو ظبي وشركات أخرى من أجل جلب السياحة وخطوط ملاحية لنقل الركاب، حتى نستطيع استقبال 7 ملايين راكب سنويًا.

وتحدث وزير النقل، عن سياحة اليخوت، حيث تم إنشاء المنصة الرقمية الواحدة لليخوت السياحية، بحيث يكون قطاع النقل البحري بوزارة النقل ممثل الدولة أمام ملاك اليخوت واختصار الوقت والإجراءات من 30 يوما إلى 30 دقيقة فقط.