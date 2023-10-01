الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير النقل: لدينا الآن 18 ميناءً بمساحة 100 كيلو أرصفة لخدمة حركة التجارة بالعالم

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مشروعات النقل البحري موضوع مهم جدًا سواء للاقتصاد القومي أو لحركة التجارة في مصر والعالم.

الرؤية والإنجاز

وأوضح الوزير، خلال كلمته بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد،  أنه في عام 2014 كان لدينا 15 ميناء بإجمالي 37 كيلو أرصفة فقط، والآن في 2023 لدينا 18 ميناء بمساحة 100 كيلو أرصفة.

وأضاف، أن عمق الموانئ في مصر في عام 2014 كان من 8 لـ12 مترا أما الآن فالعمق من 15 لـ18 مترا، موضحًا أننا نستقبل سنويا 20 ألف سفينة عملاقة، و400 مليون طن بضائع. 

وتابع: "لما بنعمل موانئ كبيرة وشراكات كبيرة هيجيلنا النقل البحري الترانزيت اللى هيعادل دخل السياحة في مصر".

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كامل الوزير وزير النقل مشروعات النقل البحري مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز

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