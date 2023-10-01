الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كامل الوزير: نستهدف إقامة مشروعات جديدة بـ300 مليار جنيه بحلول 2030

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

تحدث الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن مشروعات الطرق والكباري، قائلًا: في عام 2014 كان لدينا 23.5 ألف كم شبكة الطرق الرئيسية، و38 كوبري نيل، و1500 كوبري ونفق.

وأوضح الوزير، خلال كلمته بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أنه في عام 2023 استهدفنا إنشاء 7 آلاف كم طرق جديدة ليصبح طول شبكة الطرق 30.5 ألف كم وتطوير 10 آلاف كم من الشبكة الحالية، وإنشاء 13 محورًا جديدًا لتصبح المحاور 51 محورًا، وإنشاء 935 كوبريًا ليصبح عدد الكباري 2435 كوبريًا ونفقًا بتكلفة 530 مليار جنيه.

وتابع: في عام 2030 نستهدف إنشاء 3 آلاف كم طرق جديدة ليصبح طول شبكة الطرق 33.5 كم، وتطوير 4 آلاف كم من الشبكة الحالية ليصبح الإجمالي 14 ألف كم، وإنشاء 21 محورًا جديدًا لتصبح المحاور 72 محورًا، وإنشاء 365 كوبريًا ليصبح عدد الكباري 2800 كوبري ونفق بتكلفة 300 مليار جنيه.

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