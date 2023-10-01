الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة الإسكندرية توضح حقيقة صورة نقل أسدى العصافرة على سيارة نقل

صورة متداولة لنقل
صورة متداولة لنقل اسدين 45 بالإسكندرية

أصدرت محافظة الإسكندرية بيانًا اليوم الأحد، لتوضيح ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لصورة يظهر فيها تمثالان لأسدين يتم نقلهما على سيارة نصف نقل.

وأوضحت المحافظة أن التمثالين ضمن عدد من المجسمات المتهالكة المصنوعة من مادة الفايبر كانت تتواجد بالجزيرة الوسطى بمدخل الطريق الدولي الساحلي الذي يتم الآن به مشروع إنشاء الكوبري الرابط بين شارع 45 (السادات) والطريق الدولي الساحلي، لحل مشكلة الاختناقات المرورية وتسهيل الحركة المرورية استجابة لشكاوى المواطنين.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي فى إطار حرص المحافظة للاستفادة من تلك المجسمات لتطوير الميادين في المحافظة، وتم نقل تلك التماثيل لحفظها لحين الاستفادة منها مرة أخرى.

مشروع إنشاء الكوبري الرابط بين شارع 45 والطريق الدولي

ويهدف مشروع إنشاء الكوبري الرابط بين شارع 45 (السادات) والطريق الدولي الساحلي، لحل مشكلة الاختناقات المرورية عند تقاطع شارع السادات 45 وشارع مصطفى كامل، ولتسهيل حركة المرور من الكورنيش إلى (الطريق الدولي الساحلي- طريق مصطفى كامل فى اتجاهي الساعة والمعمورة) والعكس، والقائم على تنفيذ المشروع، جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد المحافظ أن المشروع يعد من أهم مشروعات الطرق التي يتم تنفيذها بالمدينة؛ حيث يعمل على حل الاختناقات المرورية في منطقة تقاطع شارع محمد أنور السادات مع شارع مصطفى كامل، وخاصة أن شارع محمد أنور السادات يعتبر مدخلًا رئيسيًا لشرق المدينة، ويربط المدينة بالطريق الدولي الساحلى، والطريق الزراعى، ومحور المحمودية، وطريق الكورنيش.

وأضاف الشريف أن الكوبري سيتم إنشاؤه على مستويين بإجمالي أطوال 2 كم، ومن المقرر تنفيذه خلال 18 شهرًا، وقد تم البدء في عمل أسفلت للطرق البديلة لعدم تعطيل حركة المرور خلال فترة إنشاء الكوبري، مشيرًا إلى أن الكوبري سيعمل على تيسير حركة المرور من الكورنيش إلى (الطريق الدولي الساحلي - طريق مصطفى كامل في اتجاهي الساعة والمعمورة) والعكس.

محافظة الاسكندرية المجسمات المتهالكة وسائل التواصل الاجتماعي الطريق الدولى الساحلى شارع 45 تسهيل الحركة المرورية

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