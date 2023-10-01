الرئيس السيسى يسأل كامل الوزير عن سرقات خطوط السكة الحديد فى 2011

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه يتم إنشاء خطوط جديدة بجانب تطوير ورفع كفاءة الموجود بالفعل، متابعًا أنه تم عمل خطوط جديدة وصلت تكلفتها لـ70 مليار جنيه.

وأضاف وزير النقل، خلال جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية" ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز": "620 كيلومتر سكة حديد اتسرقوا في أحداث 2011".

وقاطع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الوزير، متسائلًا: "دول بس اللي اتسرقوا يا كامل؟"، ليرد: "لا أتسرق أكثر من السكك الحديد وخطوط معينة كانت تصل إلى سفاجا".

وبدأت فعاليات اليوم الثاني بجلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية"، بمشاركة وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ووزير النقل الفريق كامل الوزير.