الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اليوم.. انطلاق الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز بالشرقية

الحملة
الحملة

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن انطلاق فعاليات الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة وذلك بدءًا من اليوم الأحد.

وأكد محافظ الشرقية أهمية الدور الحيوي لمديرية الطب البيطري ممثلة في مسئولي الإرشاد الزراعي، ورؤساء الجمعيات الزراعية، إضافة إلى مشايخ الأوقاف بالقرى، في توجيه المواطنين وتوعية المربين بأهمية تحصين ماشيتهم، للحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات اللازمة لفرق التحصين، حتى تؤدي عملها على الوجه الأكمل، وتحقق النتائج المرجوة من الحملة.

180 لجنة طبية وقائية 

من جهته، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أن فعاليات الحملة تشمل جميع الوحدات البيطرية بمختلف أنحاء المحافظة وذلك عن طريق (١٨٠) لجنة طبية وقائية (لجان ثابتة ومتحركة) مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة ولجان وأهمية الترقيم والتسجيل ولجان الإرشاد لتوعية المواطنين بأهمية التحصين مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات (١٧ لجنة) للمتابعة وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة.

الطب البيطري الحملة القومية لتحصين الأغنام مرض طاعون المجترات محافظ الشرقية رؤساء الوحدات المحلية فرق التحصين

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