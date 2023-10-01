الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاصم الجزار: استثمارات مجال المرافق تجاوزت 2 تريليون جنيه

المهندس عاصم الجزار
المهندس عاصم الجزار

قال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه حتى عام 2014 كانت لدينا 36 محطة تحلية للمياه بطاقة لا تتجاوز 84 ألف متر مكعب يومي، أما الآن فلدينا 99 محطة، ولها قدرة على إنتاج أكثر من مليون متر مكعب يومي.

وأضاف وزير الإسكان، خلال كلمته في جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية" ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، أنه تم إطلاق استراتيجية التحلية التي تم وضعها وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل إنتاج 9 ملايين متر مكعب في اليوم، بحلول عام 2050.

وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات التي تمت في مجال المرافق تجاوزت 2 تريليون جنيه.

وبدأت فعاليات اليوم الثاني بجلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية"، بمشاركة وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، ووزير النقل الفريق كامل الوزير.

ويشهد اليوم جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وتتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

وزير الإسكان المجتمعات العمرانية محطة تحلية للمياه مليون مؤتمر حكاية وطن 9 ملايين متر مكعب في اليوم

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