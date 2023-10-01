كوريا الشمالية تتهم أمريكا بالسماح بوقوع هجوم على سفارة كوبا

قالت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، إن الهجوم الذي استهدف السفارة الكوبية في واشنطن في الآونة الأخيرة كان نتيجة نوايا أمريكية مناهضة لكوبا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان، إن الولايات المتحدة أهملت في ضمان سلامة البعثة الكوبية، وحرصت فقط على وضع الدول التي لا تفضلها مثل كوبا على قائمة الدول الراعية للإرهاب، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف المتحدث، الذي لم يُذكر اسمه، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أن الحادث كان "هجومًا إرهابيًا خطيرًا".

وتضم القائمة التي تحددها وزارة الخارجية الأمريكية أيضًا كوريا الشمالية وسوريا وإيران.

واستهدف مهاجم السفارة يوم 24 سبتمبر بزجاجتي مولوتوف، دون أن يسفر الهجوم عن إصابات أو أضرار كبيرة.

وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز باريلا على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن مهاجما ألقى زجاجتي مولوتوف على السفارة الكوبية في واشنطن ليل الأحد، مضيفًا أنه لم يصب أحد بأذى في الهجوم.

وقال رودريجيز على "إكس"، المعروف سابقًا باسم تويتر، "الجماعات المناهضة لكوبا تلجأ إلى الإرهاب عندما تشعر بالإفلات من العقاب، وهو أمر حذرت كوبا السلطات الأمريكية منه مرارًا وتكرارًا".

وأعيد فتح السفارة الكوبية في عام 2015 عندما استأنفت الدولتان العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بينهما منذ عام 1961، وقال رودريجيز إن أعيرة نارية أطلقت أيضًا على السفارة من بندقية في هجوم عام 2020.

مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تستنكر الهجوم بشدة.

وأضاف في بيان "نحن على اتصال بمسئولي السفارة الكوبية وسلطات إنفاذ القانون لضمان إجراء تحقيق ملائم وفي الوقت المناسب، وكذلك لتقديم دعمنا لجهود الحماية في المستقبل".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق إنها تنسق مع الشرطة في واشنطن التي أحالت التعليق على الواقعة إلى جهاز الخدمة السرية.

موسكو تدين بشدة الهجوم المسلح

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تدين بشدة الهجوم المسلح على سفارة كوبا في واشنطن وتتوقع من الجانب الأمريكي، إجراء تحقيق في كل ملابسات الحادث.

وأضافت زاخاروفا في تعليقها: ندين بشدة الهجوم المسلح على السفارة الكوبية في الولايات المتحدة في 24 سبتمبر، والذي تم خلاله إلقاء زجاجتين حارقتين على حرم السفارة ننطلق من أنه لا ينبغي أن يمر هذا العمل دون عقاب، ويجب أن ينال المسئولون عن تنظيمه أقصى العقوبات. ونتوقع أن تجري السلطات الأمريكية تحقيقًا سريعًا وشاملًا في جميع ملابسات ما حدث.