الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بكين ترد على واشنطن بشأن جهود التضليل: أمريكا إمبراطورية الأكاذيب

الصين
الصين

قالت وزارة الخارجية الصينية إن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي يتهم بكين بتوسيع جهود التضليل هو “في حد ذاته معلومات مضللة”.

ووفقاً لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فقد ردت الوزارة بعد أن أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرا هذا الأسبوع اتهمت فيه الحكومة الصينية بتوسيع جهودها للسيطرة على المعلومات ونشر الدعاية والمعلومات المضللة التي تروج "للاستبداد الرقمي" في الصين وحول العالم.

وقال التقرير الأمريكي، الذي أصدره مركز المشاركة العالمية، إن الصين تنفق مليارات الدولارات سنويا على التلاعب بالمعلومات الأجنبية، وحذر من أن الزعيم الصيني شي جين بينج "وسع بشكل كبير" جهوده "لتشكيل بيئة المعلومات العالمية.

كما سلط الضوء على مخاوف الولايات المتحدة بشأن الصين كمنافس عسكري رئيسي ومنافس رئيسي في المعركة حول الأفكار والتضليل العالمي.

وقالت الوزارة الصينية إن المركز المعني بوزارة الخارجية الأمريكية الذي أعد التقرير متورط في الدعاية والتسلل باسم المشاركة العالمية.

إمبراطورية الأكاذيب

وبالإشارة إلى الحروب في العراق وسوريا وكذلك التقارير الأمريكية التي تزعم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية كأمثلة، زعمت الوزارة أن الولايات المتحدة هي "إمبراطورية الأكاذيب" بكل معنى الكلمة.

وتابعت: بغض النظر عن الطريقة التي تحاول بها الولايات المتحدة إلصاق صفة "التضليل" على البلدان الأخرى، فقد شهد المزيد والمزيد من الناس في العالم بالفعل محاولة الولايات المتحدة القبيحة لإدامة تفوقها من خلال نسج الأكاذيب في "ملابس الإمبراطور الجديدة" وتلطيخ الآخرين. 

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