مايسة عطوة بصحبة ذوى الهمم لإصدار توكيلات ترشح الرئيس السيسى

صرحت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بأن أصحاب الهمم من أوائل المؤيدين لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، لاسيما في ظل الانتصارات العديدة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، والتى تنوعت ما بين مبادرات رئاسية وحكومية فى سبيل دعمهم، وها هم يردون الجميل لمصرنا الحبيبة.

أول مشاركة لهم فى انتخابات الرئاسة

وأوضحت عضو مجلس النواب، أثناء مشاركتها لأصحاب الهمم لعمل توكيلات لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، أنهم أول مشاركة لهم في انتخابات الرئاسة بعدما سمع أصواتهم السيسي، بعدما كانوا في تهميش دائم طوال سنوات فائتة، حيث لم تتوقف المبادرات الرئاسية في دعم وتمكين ذوي الهمم، ورعاية الدولة المصرية لهذه الفئة، وانحيازها الواضح لذوى القدرات الخاصة، ورفع التهميش الذي عانوه طوال العقود الماضية.

مهمة وطنية وحق دستورى

وأكملت مايسة عطوة سعادة غامرة لذوى الهمم أثناء تحريرهم توكيلات الترشح للرئيس السيسي وكانوا يرددون الهتافات هاتفين بشعار “ تحيا مصر” أثناء عمل التوكيلات ولديهم شعور بأنها مهمة وطنية وأن لهم دور فيها وأن من حقهم المشاركة

رسالة الرئيس للشعب من مؤتمر حكاية وطن

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه رسالة للشعب المصري، في افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" والمقام في العاصمة الإدارية الجديدة. قائلا: "كلمة واحدة عاوز أقولها للناس.. ده اللى إحنا عملنا وعندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية اللى جاية.. عندكم فرصة للتغيير.. حد يقول كده.. آه بقول كده.. الأمر كله لله.. اللي ليه حاجة ياخدها".

يأتي هذا فيما يواصل المواطنون توافدهم المكثف على مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة؛ لإجراء توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تعد توكيلات المواطنين (التأييدات الرئاسية)، شرطا أساسيا لصلاحية مرشح رئاسة الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية.

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