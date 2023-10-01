الأحد 01 أكتوبر 2023
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سياسي

"صناعة الشيوخ": "حكاية وطن" كشف قدرة الدولة على تحقيق رؤية 2030

النائب محمد المنزلاوى
النائب محمد المنزلاوى

اعتبر النائب محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن مؤتمر حكاية وطن الذي شهده الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بمثابة وثيقة شاملة لكل الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التي حققها الرئيس السيسي لمصر وشعبها خلال توقيتات زمنية غير مسبوقة عالميًا.

وقال "المنزلاوي" في بيانٍ أصدره اليوم، إن ما حققه الرئيس السيسي، لمصر منذ أن توليه مسئولية الحكم في عام 2014، لم يتحقق منذ أكثر من نصف قرن، مشيدًا بما تم في هذا الحدث من عرض رائع لجميع الإنجازات التي قامت بها الدولة على مدار الـ10 سنوات الماضية، وما شهدته الدولة من تحديات استطاعت مجابهتها والقضاء عليها.

وأكد وكيل "صناعة الشيوخ"، أن كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر "حكاية وطن" اتسمت بالصراحة والشجاعة أمام الشعب المصري ولقيت ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية، موجهًا التحية والتقدير للرئيس السيسي، على جميع القضايا التي تناولها في كلمته والتي طمأنت كل المصريين على مستقبل مصر وقدرتها بفضل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، على تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.

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وفي السياق ذاته، أكد المنزلاوي، أن المؤتمر كشف عن حقيقة في غاية الأهمية وتتمثل في قوة وقدرة الدولة على تحقيق رؤية 2030 بالرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة بما فيها تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس السيسي، استطاعت خلال الـ10 سنوات الأخيرة منذ توليه المسئولية أن تحقق نجاحًا كبيرًا وإنجازات عظيمة رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي شهده العالم كله وبالتبعية شهدته مصر.

محمد المنزلاوي وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ المشروعات الصغيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر حكاية وطن

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