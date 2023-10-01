وزير الإسكان: إجمالى الاستثمار بالمدن الجديدة والتطوير وصل إلى 1.3 تريليون جنيه خلال 9 سنوات

قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه عقب عام 2014 تم وضع سياسات ومراكز عمرانية جديدة لاستيعاب السكان والأنشطة الاقتصادية منها "مدن الجيل الرابع" ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة ورفع وكفاءة البنية العمرانية.

وأضاف وزير الإسكان، خلال كلمته في جلسة “المشروعات القومية والبنية التحتية” ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، أن النمو العمراني كان بمثابة نمو اقتصادي، وتم إنشاء 24 مدينة جديدة بمختلف المحافظات.

وكشف عن أن حجم إجمالي الاستثمار بالمدن الجديدة والتطوير وصل إلى 1 تريليون و300 مليار جنيه جنيه خلال 9 سنوات بنسبة 25% على مدن الأجيال السابقة و75% على المدن الجديدة.

وبدأت فعاليات اليوم الثاني بجلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية"، بمشاركة وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ووزير النقل الفريق كامل الوزير.

ويشهد اليوم جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.