الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير تربوي يكشف أهمية تطبيق نظام الغياب الإلكتروني على الطلاب يوميًا

طلاب
طلاب

قال الدكتور مجدي حمزة،  الخبير التربوي، إن الغياب يمثل مشكلة أزلية في المدارس المصرية، وكل وزير يضع قواعد للغياب ونسب الحضور وربطها بأعمال السنة. 

وأضاف حمزة، خلال حوار له علي فضائية "ten"، أن طلاب الثانوية العامة والصف الثالث الإعدادي لا يمثلون نسبة حضور في المدارس تقريبًا، موضحًا أن نظام الغياب الإلكتروني على الطلاب يوميًا سيتم تطبيقه على طلاب الابتدائية والإعدادية، لأنها المراحل الأولية في التعليم والأساس الذي تعتمد عليه العملية التعليمية فيما بعد اعتماد كلي.

وأكد أهمية أن تصبح المدارس هي المصدر الرئيسي للمعلومة وليست الدروس الخصوصية، موضحًا أن عودة الطلاب للمدارس يمرن الطلاب على النظام الذي كانوا يفتقدونه خلال السنوات الماضية. 

نظام الغياب الإلكتروني على الطلاب يوميًا سيتم تطبيقه على طلاب الابتدائية والإعدادية

وأوضح أن تفعيل خاصية تسجيل الغياب في المدارس يحقق أمور إيجابية في منتهى الأهمية بالنسبة للتعليم في مصر، وتشمل تحقيق انتظام الطالب في العملية التعليمية، وقيام المدرس بدوره وتجعل المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب.

الخبير التربوي الدكتور مجدي حمزة المدارس المصرية الصف الثالث الاعدادي طلاب الثانوية العامة الغياب الإلكتروني

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": قوات الأمن التركية تستعد لتفجير حقيبة مشبوهة

باحث سياسى: انفجار أنقرة رسالة موجهة للرئيس أردوغان وحكومته

"لقنته الشهادة".. رشا سامى العدل تروى اللحظات الأخيرة فى حياة شقيقها

مع عودة المدارس.. نصائح للحفاظ على مناعة الأطفال من العدوى التنفسية

"الأرصاد": انخفاض الحرارة بمختلف الأنحاء واحتمالات سقوط أمطار

فيلم "حكاية وطن" يستعرض أحداث مصر منذ ثورة يناير لحكم الرئيس السيسي

الرئيس السيسى يشاهد فيلم تسجيليًا عن الإصلاح الاقتصادى خلال "حكاية وطن"

رئيس الوزراء يهدى الرئيس السيسى كتابًا يضم كل إنجازات الدولة

الأكثر قراءة

بعد إلغاء هدف ليفربول.. قرار جديد من لجنة الحكام بشأن حكم الـVAR

الرئيس السيسى يجتمع مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية ووزير العدل

حقيقة قدوم عاصفة رعدية خلال الأيام المقبلة

"لقنته الشهادة".. رشا سامى العدل تروى اللحظات الأخيرة فى حياة شقيقها

"القاهرة الإخبارية": قوات الأمن التركية تستعد لتفجير حقيبة مشبوهة

انتهك جسدها أسفل السلم.. المشدد 10 سنوات لمتهم اعتدى على فتاة بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

صور

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

محطة تل أبيب

المزيد

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى نابلس وجنين.. واعتقالات فى طوباس

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية