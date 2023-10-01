خبير تربوي يكشف أهمية تطبيق نظام الغياب الإلكتروني على الطلاب يوميًا

قال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، إن الغياب يمثل مشكلة أزلية في المدارس المصرية، وكل وزير يضع قواعد للغياب ونسب الحضور وربطها بأعمال السنة.

وأضاف حمزة، خلال حوار له علي فضائية "ten"، أن طلاب الثانوية العامة والصف الثالث الإعدادي لا يمثلون نسبة حضور في المدارس تقريبًا، موضحًا أن نظام الغياب الإلكتروني على الطلاب يوميًا سيتم تطبيقه على طلاب الابتدائية والإعدادية، لأنها المراحل الأولية في التعليم والأساس الذي تعتمد عليه العملية التعليمية فيما بعد اعتماد كلي.

وأكد أهمية أن تصبح المدارس هي المصدر الرئيسي للمعلومة وليست الدروس الخصوصية، موضحًا أن عودة الطلاب للمدارس يمرن الطلاب على النظام الذي كانوا يفتقدونه خلال السنوات الماضية.

نظام الغياب الإلكتروني على الطلاب يوميًا سيتم تطبيقه على طلاب الابتدائية والإعدادية

وأوضح أن تفعيل خاصية تسجيل الغياب في المدارس يحقق أمور إيجابية في منتهى الأهمية بالنسبة للتعليم في مصر، وتشمل تحقيق انتظام الطالب في العملية التعليمية، وقيام المدرس بدوره وتجعل المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب.