"التعليم": تفعيل الغياب الإلكتروني والزي الموحد لضبط العملية التعليمية

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن لائحة الانضباط المدرسي تشمل عددًا كبيرًا جدًا من النقاط التي تستهدف تحقيق عام دراسي منضبط وبشكل سليم.

متحدث “التعليم”: نتأكد من عدم وجود أي مشكلات داخل المدارس

وأضاف زلطة في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إنه تم تفعيل الغياب الإلكتروني للطلاب، والالتزام بالزي الموحد داخل المدرسة، وهناك جزء آخر متعلق بمراجعة صيانة المدارس، وسيتابع وزير التعليم التقارير للتأكد من عدم وجود أي مشكلات داخل المدارس.

كما أشار إلى أنه سيتم تنظيم مؤتمر لعقد حوار مجتمعي يشمل كل الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بهدف جمع التوصيات ومناقشة الآليات التي يمكن التوصل إليها لتطوير مرحلة الثانوية العامة.

وأكد أن الوزارة توصلت إلى عدة محاور مهمة تحدد ملامح تطوير الثانوية العامة، كما تم توضيح تطبيق نظام البوكلت في امتحانات الشهادة الإعدادية وفقًا لظروف كل مديرية واختيارها بالتنسيق مع المحافظ.

وأشار إلى أن وزير التعليم تحدث في مؤتمر أمس عن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في الفترة الماضية التي تتعلق بالتخفف عن كاهل أولاء الأمور سواء فيما يتعلق بتحميل مواد تعليمية على موقع الوزارة لمساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي أو فيما يتعلق بمجموعات الدعم المدرسي والتوسع فيها والمنصات التعليمية.