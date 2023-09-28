متخصص فى شئون التعليم: لا تغيير بنظام امتحانات الثانوية العامة

علق الكاتب الصحفي أيمن صقر، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والمتخصص في شئون التعليم، علي المؤتمر الصحفي اليوم لوزير التربية والتعليم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن وزير التعليم أرسل رسالة اليوم لأولياء الأمور قبل طلاب الثانوية العامة مفادها أنه لا يوجد أي تغيير في نظام الامتحانات.

وأضاف أن نظام الامتحانات كما هو 85% اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية نفس نواتج التعلم ونظام التقييم الموجود العام الماضي.

وأشار إلى أن الشهادة الإعدادية نظام ورقة أسئلة وورقة إجابة، وتم إتخاذ قرار البوكليت في الامتحان بعد ظهور حالات غش، ووجه الوزير كل محافظة بتطبيقه حسب احتياج المحافظة.