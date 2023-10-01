قبل التعاقد رسميًا معه.. بواتينج يظهر في مران بايرن ميونخ

ظهر الألماني جيروم بواتينج مدافع بايرن ميونخ الألماني السابق، في تدريب النادي البافاري صباح اليوم الأحد استعدادًا لعودته رسميًا للفريق.

واتفق النادي الألماني مع اللاعب وفقًا للتقارير الصحفية على ضمه في صفقة انتقال حر، حتى نهاية الموسم خاصًة بعد إصابة الهولندي ماتياس دي ليخت.

وشارك بواتينج صاحب الـ 35 عامًا في مران البافاري صباح اليوم، وذلك قبل الإعلان رسميًا عن التعاقد مع اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة.

جيروم بواتينج في مران بايرن اليوم

واتجه بايرن لعودة مدافعه السابق بعد إصابة دي ليخت القوية أمام بوخوم في الجولة الخامسة واحتمالية غيابه الكبيرة.

ويمتلك بايرن مدافعين فقط حاليًا وهم كيم مين جاي ودايون أوباميكانو بعد إصابة دي ليخت.

ويعتبر الألماني الدولي السابق، أحد أفضل المدافعين في تاريخ بايرن ميونيخ، حيث قضى 10 سنوات مع النادي من 2011 حين وقع مع مانشستر سيتي مقابل نحو 14 مليون يورو، ولعب حتى عام 2021 في النادي البافاري، قبل رحيله بشكل مجاني إلى ليون، بعد نهاية عقده.

خلال فترته مع بايرن ميونيخ لعب 363 مباراة وسجل 10 أهداف و25 تمريرة حاسمة، وتوج مع النادي بكل الألقاب الممكنة: 9 ألقاب بالدوري الألماني، لقبين بدوري الأبطال، لقبين بكأس العالم للأندية، لقبين بالسوبر الأوروبي، و5 ألقاب بكأس ألمانيا، و5 ألقاب بالسوبر الألماني.

ويملك جيروم بواتينج 76 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا، وتوج بكأس العالم 2014.