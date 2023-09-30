بايرن ميونخ يفلت من السقوط أمام لايبزيج ويخطف تعادلًا مثيرًا

أفلت فريق بايرن ميونخ الألماني من السقوط أمام لايبزيج وفرض عليه التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في الجولة السادسة من بطولة الدوري الألماني موسم 2023-2024.

كان لايبزيج قد تقدم بهدفين في الشوط الأول عن طريق لويس أوبيندا في الدقيقة 20 بعدما انطلق وسدد الكرة على يمين الحارس وكاتسيلو لوكيبا في الدقيقة 26.

وقلب الفريق البافاري تأخره في الشوط الأول بتسجيل هدفين عن طريق هاري كين في الدقيقة 57 من ركلة جزاء وليروي ساني في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد بايرن ميونخ عند 14 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب كما رفع لايبزيج رصيده عند 13 نقطة في المركز الخامس بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة وخسارة لقاء بفارق 3 نقاط فقط عن باير ليفركوزن المتصدر.

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بايرن ميونخ يفشل في مواصلة انتصاراته

فشل بايرن ميونخ في مواصلة انتصاراته بعدما حقق مؤخرًا فوز كبيرا على بوخوم بسبعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي على ملعب "أليانز أرينا" ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني "البوندسليجا" موسم 2023-2024.

وتعادل الفريق البافاري في المباراة الثانية في حين انتصر في 4 مباريات ليحصد 14 نقطة، وله 20 هدفًا وعليه 6 أهداف سكنت شباكه.

ويتصدر باير ليفركوزن جدول الترتيب برصيد 16 نقطة متفوقًا على شتوتجارت صاحب المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط بعد أن فاز في 5 مباريات وخسر مباراة واحدة فقط.

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