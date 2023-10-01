الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

وفد الكنيسة الكاثوليكية يشارك في الاحتفال المئوي لتأسيس الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر الجديدة

اندريه زكي
اندريه زكي

شارك وفد الكنيسة الكاثوليكية في مصر، في الاحتفال المئوي لتأسيس الكنيسة الإنجيلية المشيخية في صر الجديدة، بحضور الدكتور القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر.

المشاركون في الاحتفال

شارك من الكنيسة الكاثوليكية في مصر كل من المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية في مصر، والخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة في مصر.

شارك أيضًا الأب نبيل رفول، رئيس البطرخانة، والرسالة المارونية في مصر، وراعي كنيسة مار مارون، بمصر الجديدة، والأب يوسف أسعد، راعي كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك، بالقاهرة الجديدة، والأخوات الراهبات، والشخصيات الكاثوليكية الأخرى.

يذكر أن أبناء وبنات بازيليك العذراء سيدة السلام، بشرم الشيخ، قدموا التهنئة بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث جاء ذلك بقيادة الأب إرميا عياد، راعي البازيليك، والدياكون أنطوان عياد.

وقام أبناء وبنات الكنيسة، بتوزيع الهدايا التذكارية على العاملين، والمارة حول مسجد الصحابة، بشرم الشيخ، وجال الأمن حول البازيليك.

تأتي هذه المبادرة السنوية كتعبير عن الإخوة الإنسانية، والمحبة، والشراكة، التي يجب ان تنمو في قلب الطفل، وعقله، تجاه الجميع دون النظر إلى دينه، ومعتقده.

كما ذكرت صفحة الكنيسة اليوم، أنه برعاية نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، وتحت شعار "والآن أبصر"، أقيم يوم روحي لفرق التعليم المسيحي، برعية العائلة المقدسة، بسفاجا.  

جاء ذلك تحت قيادة الأب بولس فاروق، راعي الكنيسة، وخدام نشاط التربية الدينية، حيث بدأ بصلاة القداس الإلهي، التي تضمنت تأملًا في نص "المولود أعمى".

تضمن اليوم أيضًا لقاءً تكوينيًا بعنوان "نور الله فينا"، أعقبه الفقرات المتنوعة، ومجموعات العمل، والعروض المسرحية، بالإضافة إلى الفقرات الفنية، والأوقات الترفيهية. وانتهى اللقاء بالتقاط الصور التذكارية، وتلاوة الصلاة الختامية.
 

أندريا زكي بولس ساتي كلاوديو لوراتي نبيل رفول يوسف أسعد

مواد متعلقة

الكاثوليك في مصر يحتفلون بذكرى الطوباوي لويجي مونتي

الكاثوليكية تنظم اليوم السابع من تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع لعام 2023

أجندة فعاليات كنيسة الروم الأرثوذكس في باريتريا

اليوم.. "اللاتينية" تحتفل بذكرى القدّيس هيرونيمُس الكاهن ومعلّم الكنيسة

يُبطل الأسحار وأعمال الشياطين.. تعرف على استعمالات الصليب في الكنيسة

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى مار غريغوريوس أسقف أرمينيا ورفقته الشهداء

اليوم.. الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى غريغوريوس أسقف أرمينيا العظمى

في ذكراها.. تعرف على قصة صعود القديس غريغوريوس البطريرك الأرمني من الجب

الأكثر قراءة

انفجار أنقرة| الأمن التركى يلاحق مراسل القاهرة الإخبارية: إجراء البث المباشر مُعجزة

بعد حظر النشر.. القصة الكاملة لهجوم أنقرة الإرهابى (فيديو وصور)

"القاهرة الإخبارية" ترصد اللحظات الأولى من انفجار تركيا (فيديو)

بعد تردد اسمها فى الكونجرس.. هل اقتربت ميجان ماركل من البيت الأبيض؟

"تركها 30 يومًا داخل بطانية".. أربعينى يقتل زوجته الخمسينية لغيرته عليها بالخصوص

شباب القليوبية يحتشدون لتحرير توكيلات ترشيح السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

صور

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

محطة تل أبيب

المزيد

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى نابلس وجنين.. واعتقالات فى طوباس

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية