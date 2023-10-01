وفد الكنيسة الكاثوليكية يشارك في الاحتفال المئوي لتأسيس الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر الجديدة

شارك وفد الكنيسة الكاثوليكية في مصر، في الاحتفال المئوي لتأسيس الكنيسة الإنجيلية المشيخية في صر الجديدة، بحضور الدكتور القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر.

المشاركون في الاحتفال

شارك من الكنيسة الكاثوليكية في مصر كل من المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية في مصر، والخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة في مصر.

شارك أيضًا الأب نبيل رفول، رئيس البطرخانة، والرسالة المارونية في مصر، وراعي كنيسة مار مارون، بمصر الجديدة، والأب يوسف أسعد، راعي كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك، بالقاهرة الجديدة، والأخوات الراهبات، والشخصيات الكاثوليكية الأخرى.

يذكر أن أبناء وبنات بازيليك العذراء سيدة السلام، بشرم الشيخ، قدموا التهنئة بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث جاء ذلك بقيادة الأب إرميا عياد، راعي البازيليك، والدياكون أنطوان عياد.

وقام أبناء وبنات الكنيسة، بتوزيع الهدايا التذكارية على العاملين، والمارة حول مسجد الصحابة، بشرم الشيخ، وجال الأمن حول البازيليك.

تأتي هذه المبادرة السنوية كتعبير عن الإخوة الإنسانية، والمحبة، والشراكة، التي يجب ان تنمو في قلب الطفل، وعقله، تجاه الجميع دون النظر إلى دينه، ومعتقده.

كما ذكرت صفحة الكنيسة اليوم، أنه برعاية نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، وتحت شعار "والآن أبصر"، أقيم يوم روحي لفرق التعليم المسيحي، برعية العائلة المقدسة، بسفاجا.

جاء ذلك تحت قيادة الأب بولس فاروق، راعي الكنيسة، وخدام نشاط التربية الدينية، حيث بدأ بصلاة القداس الإلهي، التي تضمنت تأملًا في نص "المولود أعمى".

تضمن اليوم أيضًا لقاءً تكوينيًا بعنوان "نور الله فينا"، أعقبه الفقرات المتنوعة، ومجموعات العمل، والعروض المسرحية، بالإضافة إلى الفقرات الفنية، والأوقات الترفيهية. وانتهى اللقاء بالتقاط الصور التذكارية، وتلاوة الصلاة الختامية.

