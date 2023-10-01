المشدد 6 سنوات لتاجر هيروين فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة متهم بالاتجار بالمخدرات بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وآخرين بالسجن عامين بتهمة التعاطي.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 5710 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضط المتهم الأول وبحوزته مواد مخدرة للاتجار والثانى والثالث للتعاطى.



كشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، عن أنه على اثر تلقى بلاغ من أحد المارة بقيام المتهم الأول "م.ا.ع" عامل بالاتجار فى المواد المخدرة.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده، وأبصرته يخرج للمتهمين كل الثانى " م.ح.ع" عامل والثالث "و.ص.س" نجار لقافتين لمخدر الهيروين، من كيس بلاستيكى بحوزته فتم ضبطهما، وبفض الكيس حوزة المتهم الأول تبين أنه يحوى على 21 لفافة هيروين، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمواجهتهما أقر الأول بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وأقر المتهمين الثانى والثالث بإحرازهما المخدر للتعاطى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين.