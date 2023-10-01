الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رفع 56 سيارة ودراجة نارية متهالكة فى الشوارع

سيارة متهالكة
سيارة متهالكة

رفعت أوناش المرور بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، 56 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع والميادين، بمختلف محافظات الجمهورية، لإعادة المظهر الحضاري.

كانت الأجهزة الأمنية قد شنت حملات مرورية مكثفة، لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق، أسفرت الحملات عن تحرير 649 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة.

وأهابت وزارة الداخلية بقائدي الدراجات النارية، الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات، السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية.

المظهر الحضاري دراجة نارية وزارة الداخلية أوناش المرور

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