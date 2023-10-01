رئيس "أبوقير" للأسمدة: صافى الأرباح 14.6 مليار جنيه

ترأس عابد عز الرجال، رئيس شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الجمعية العامة غير العادية والعادية، اليوم الأحد، تحت رعاية طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

رئيس أبوقير للأسمدة: صافي الأرباح 14.6 مليار جنيه

استعرض عز الرجال جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة، حيث وافقت الجمعية بالإجماع على تعديلها ثم استعرض سيادته جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة من خلال عرض نتائج أعمال العام المالي 2022/2023، و تحقيق نتائج أعمال غير مسبوقة ومتميزة من الناحية الإنتاجية والإيرادات والأرباح خلال العام المالي 2022/2023 هذا إلى جانب ما تقوم به الشركة من كفاءة في التشغيل أدت إلى ترشيد في استهلاكات كل من الغاز الطبيعي والكهرباء والمياه وكيماويات التشغيل، وبالرغم من تقادم مصانع الشركة، حيث البعض يعمل منذ أكثر من نحو 44 سنة، إلا أن إدارة الشركة وأبناءها العاملين حرصوا على وضع خطط مدروسة لمواجهة التحديات والتي من أهمها أستمرار تشغيل المصانع بأقصى طاقة إنتاجية.

حيث تم تشغيل مصانع الشركة نحو 8.2 مليون ساعة عمل بدون إصابات خلال العام المالي2022/2023 وبالتوازي تم تحقيق إيرادات للمبيعات 21.6 مليار جنية مقابل 16.3 مليار جنيةخلال العام السابق بنسبة زيادة 32%، كما تم تحقيق صافي ربح بعد الضرائب 14.6 مليار جنيه مقابل 9 مليار جنية خلال العام السابق وبنسبة زيادة 62% علي العام السابق مع تحمل الشركة نحو 3.9 ملیار ضرائب مقابل 2.5 مليار جنية عن العام السابق بزيادة بنحو 1.4 مليار جنية وبذلك بلغ إجمالي ما يؤول للدولة نحو 4.662 مليار جنية (ضرائب وجمارك ومساهمة تكافلية).

وأكد عز الرجال أنه تم خلال العام توفير حوالي 17 مليون شيكارة من الأسمدة بأنواعها المختلفة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بسعر التكلفة مما يؤكد دور الشركة الرائد للمساهمة في تأمين الأمن الغذائي المصري، علاوة علي تصدير كمية من الأسمدة المختلفة لأكثر من 31 دولة حول العالم وتوفير حصيلة دولارية من الصادرات.

ولفت رئيس أبوقير للأسمدة إلي ارتفاع القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 84 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2023 متصدرة قائمة شركات قطاع الأسمدة، وكذلك تصبح ثاني أكبر شركة في البورصة المصرية من حيث القيمة السوقية.

كما أشار إلى أن إدارة الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات وبرامج الاحلال والتجديد لاستعادة شباب الشركة والتي تتم وفق استراتيجية للتصنيع المحلي لمعظم المعدات المستخدمة، حيث سبق خلال العام المالي 2021/2022 تنفيذ العمرة الشاملة لمصنع أبوقير (3) وفق احدث التكنولوجيات وأثمرت العمرة عن العديد من المكتسبات التي من شأنها رفع الكفاءة الإنتاجية للمصنع وتقليل استهلاك الطاقة، بالإضافة إلي نجاح إدارة الشركة في تنفيذ صيانة غير مخططة لمصنع أبوقير 2 وبأحدث التكنولوجيات، وجار العمل على قدم وساق للتجهيز للعمرة القادمة المخططة لمصنع أبوقير (1) والذي يعد أقدم مصانع الشركة، حيث تم تشغيله عام 1979 لإنتاج سماد اليوريا العادية، حيث تم الانتهاء من توريد عدد من الأجهزة والمعدات الحديثة، تمهيدًا للتركيب خلال العمرة وبالتوازي يتم التجهيز لبعض الأعمال الجسيمة للتركيب والإصلاح ومنها عمرة كاملة لتنك تخزين الأمونيا وبرج التبريد الخاص بالمصنع، إضافة إلي مفاعل كامل لمصنع الأمونيا وتحديث نظام التحكم والفصل والإنذار (DCS) والأعمال الإنشائية بالمصنع.