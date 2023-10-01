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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

أسعار الخضراوات اليوم الأحد 1-10-2023 في سوق العبور

الخضار
الخضار

انخفضت أسعار الخضراوات، اليوم الأحد  لدى التجار في سوق العبور للجملة، وسجلت الطماطم بين 5.5 و11 جنيها للكيلو، والبطاطس تراوحت بين 8 و11 جنيه للكيلو، وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار الخضروات اليوم الأحد 

  • سعر البصل من 14-18 جنيها للكيلو.
  • سعر الكوسة من 6- 9 جنيهات للكيلو.
  • سعر الجزر من 13- 21 جنيها للكيلو.
  • سعر الفاصوليا من 20- 30 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الملوخية من 3- 4 جنيه للكيلو.

 

- أسعار الباذنجان

  • أسعار الباذنجان البلدي من 2.5- 5.5 جنيه للكيلو.
  • أسعار الباذنجان الرومي من 1.75-2.75 جنيهات للكيلو.
  • أسعار الباذنجان الأبيض من 2.5- 5.5 جنيهات للكيلو.
  • سعر الخيار الصوب من 6-9 جنيها للكيلو.
  • سعر الخيار البلدي من 3- 6 جنيهات للكيلو.
  • سعر البامية من 29- 35 جنيهًا للكيلو.
  • سعر القلقاس من 5- 10 جنيهات للكيلو.

- أسعار الفلفل 

  • سعر فلفل رومي «بلدي» من 7- 9 جنيها للكيلو.
  • سعر فلفل رومي "صوب" من 7- 11 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر فلفل حامي «بلدي» بين 7- 9 جنيها للكيلو.
  • سعر الفلفل الألوان من 15-27 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الثوم ما بين 15 و30 جنيهًا.
  • تراوح سعر اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه للكيلو.
  • سجل سعر كيلو البنجر ما بين 2 و4 جنيهات.
  • سعر البطاطا من 4 إلى 6 جنيهات للكيلو.

- سعر الزيتون

  • سعر الزيتون التفاحي من 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الزيتون العزيزي «لكويد» بين 30- 40 جنيهًا للكيلو.
  • سعر السبانخ من 4- 7 جنيهات للكيلو.
  • سعر البصل الأخضر 6 جنيهات.
  • سعر البسلة من 9- 13 جنيهًا للكيلو.
  • سعر فول أخضر من 6- 9 جنيهات للكيلو.
  • سعر الخس تراوح بين 6- 10 جنيهات لـ«الربطة 3 كيلو».
  • تراوح سعر الخس الكابوتشي من 5- 6 جنيهات.

- أسعار الكرنب

  • سعر الكرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه لـ«القطعة 3 كيلو».
  • وصل سعر كرنب السلطة إلى 8 جنيهات لـ«القطعة 2 كيلو».
  • سعر الكرنب الأحمر 6.5 جنيه لـ«القطعة 1 كيلو».
  • سجل سعر القرنبيط من 3- 4 جنيهات لـ«القطعة 2 كيلو».
  • سعر البروكلي من 5- 8 جنيهات.
  • سعر الفجل الأحمر من 3- 6 جنيهات لـ«الربطة 1 كيلو».
  • سعر الشبت من 90- 110 جنيهات لـ«100 ربطة كيلو».
  • سعر البقدونس من 90 إلى 110 جنيهات لـ«100 ربطة كيلو».
  • سعر الجرجير من 90 إلى 110 جنيهات لـ«100 ربطة».
  • سعر الكسبرة من 90 إلى 110 جنيهات لـ«100 ربطة كيلو».
  • بلغ سعر النعناع 7.5 جنيه لـ«100 ربطة كيلو».
  • بلغ سعر السلق 7.5 جنيه لـ«10 كيلو الربطة».
  • بلغ سعر عيش الغراب 80 جنيهًا لـ«الطبق 250 جرامًا».
  • سعر الخرشوف تراوح بين 6- 9 جنيهات «5 وحدات وزن كيلو».
أسعار الخضراوات لدى التجار في سوق العبور للجملة أسعار الخضروات اليوم الأحد البطاطس سعر البصل سعر الكوسة سعر الجزر سعر الفاصوليا سعر الملوخية

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