الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

النائب عيد حماد: مؤتمر "حكاية وطن" مكاشفة ومصارحة من الرئيس للشعب

النائب عيد حماد
النائب عيد حماد

أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أهمية مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، موضحًا أن المؤتمر جاء لعرض الإنجازات والمشروعات التنموية التي قامت بها الدولة على مدار الـ10 سنوات الماضية.

مصارحة ومكاشفة

وأضاف النائب عيد حماد، في بيان، أن المؤتمر يعتبر مكاشفة ومصارحة للشعب المصري، فالمؤتمر يعرض يعرض الإنجازات التي حققتها الدولة على أرض الواقع والتحديات والمخاطر التي واجهتها وكيف نجحت في حلها، لافتًا إلى أن كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر جاءت كاشفة للحقائق. 

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حملات التشكيك وتحديات

وأوضح أن الرئيس السيسي كان حريصًا على استعراض حجم التحديات التي واجهت الدولة، لا سيما فيما يتعلق بحملات التشكيك التي تستهدف زعزعة الثقة بين الشعب وقيادته السياسية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي نجح في لم الشمل خلال السنوات الأخيرة، وأرسى قواعد الاستقرار في البلد.

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إنجازات في كل القطاعات 
وأشار النائب عيد حماد إلى أن إنجازات الدولة خلال فترة حكم الرئيس السيسي، شملت كل القطاعات، سواء قطاع التعليم أو قطاع الصحة، بالإضافة لقطاع التشييد والبناء وغيرها، معقبًا: "بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم إلا أن مصر استطاعت بفضل توجيهات القيادة السياسية أن تتصدى للأزمة وتتعامل معها".

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