فريق سيدات الأهلى لليد يواجه نزيكو الكاميرونى في البطولة الأفريقية

يخوض فريق الأهلي الأول لكرة اليد للسيدات مباراته الثانية في بطولة أبطال أفريقيا التي تستضيفها الكونغو برازفيل، خلال الفترة من 27 سبتمبرالماضى وحتى 7 أكتوبر الجاري، عندما يواجه فريق نزيكو الكاميروني في الثانية ظهر اليوم بصالة نيكول أوبا في الجولة الثانية للمجموعة الأولى التي تشهد أيضًا مباراة جرين دي سيل الكونغولي، وأول أغسطس الأنجولي في الرابعة عصرًا.

كانت مباراتا الجولة الأولى قد أسفرتا عن فوز الأهلي على جرين دي سيل بنتيجة 25-16 وأول أعسطس على نزيكو 46 -24.

ويقود فريق سيدات الأهلي فنيا محمد عادل "زولا" المدير الفني الذي اختار 18 لاعبة في قائمة الفريق بالبطولة الإفريقية وهن: منة الله السيد وفرح الشاذلي وأمينة هشام وفرح حازم ورنا راضي وتقى كامل وڤيڤالدا دا سيلڤا ودونجو كمارا ورحمة محمد وملك أحمد وروان سعيد ودنيا صقر ونوال خليل وأمينة عاطف وسارة الخولي ونصرة عيد وليلى حماد وشهد الشواربي.

كان فريق الأهلي لكرة اليد للرجال قد حقق فوزه الثاني في بطولة إفريقيا للأندية رقم 44 على فريق بي إم سي الكونغولي بنتيجة ٣٧ -٢٤ وكان الأهلي قد فاز في مبارات الأولى على فريق فاب الكاميروني 33- 18ويستعد فريق الأهلي لموا جهة جي إس كيه من الكونغو الديمقراطية في الثامنة مساء غدا " الإثنين ".

ويقود فريق الأهلي للرجال الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني الذي اختار 19 لاعبًا في قائمة الفريق بالبطولة وهم:‏ عبدالرحمن طه ومحمد إبراهيم وعبدالرحمن فيصل وإبراهيم المصري ومحمد مجدي ونبيل شريف وأحمد خيري وسيف هاني "فوكس" وأحمد راضي ومحسن رمضان ومحمد لاشين وياسر سيف وأحمد عادل وعمر خالد "كاستيلو" وعمر سامي وأحمد هشام "سيسا" وعبدالعزيز إيهاب ومحمود عبدالعزيز "جدو" وراضي محمد راضي.