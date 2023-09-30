السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. الأهلي يواجه "بي إم سي الكونغولي" ببطولة إفريقيا لكرة اليد

رجال يد الأهلي أمام
رجال يد الأهلي أمام فاب الكاميروني

يلتقي رجال يد الأهلي مع نادي بي إم سي الكونغولي، في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على صالة نيكولا أوبو في ثاني مواجهات الأهلي بالبطولة.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد فاز أول أمس الخميس على فاب الكاميروني بنتيجة 33-18، في المباراة الأولى لمنافسات البطولة.

اختتام التدريبات استعدادا لمواجهة الفريق الكونغولي

واختتم الفريق الأول لكرة اليد بالنادي، تدريباته استعدادًا لمواجهة فريق بي إم سي الكونغولي، في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري التي تقام في الكونغو برازافيل.

و قد اشتمل المران على العديد من الجوانب الفنية والخططية، تحت إشراف ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق، وانتهى المران بإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين.

وعقد ديفيد ديفيز المدير الفني جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد لتقديم أفضل ما يمكن خلال اللقاء.

و أشار ديفيد ديفيز أن مباراة اليوم تمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في ظل السعي نحو تصدر مجموعة الفريق بالبطولة.

 وكان الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي خاض مرانا بدنيًا داخل الجيم قبل التوجه إلى الصالة الرئيسية لمدينة برازافيل لإجراء مرانه الرئيسي استعدادًا لمباراة «بي إم سي الكونغولي» في ثاني مباريات الفريق في دور المجموعات لبطولة أفريقيا للأندية. 

 قائمة رجال يد الأهلي في البطولة

وتضم قائمة رجال يد الأهلي في البطولة:‏ عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.

ويلعب رجال يد الأهلي في المجموعة الأولي في البطولة إلى جانب فرق جي إس كيه الكونغو الديمقراطية – فاب الكاميروني – بي إم سي الكونغولي.

صالة نيكولا أوبو رجال يد الأهلي بطولة افريقيا لكرة اليد الإسباني ديفيد ديفيز بي أم سي الكونغولي

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