"حياة كريمة" تقدم يد العون من خلال مبادراتها للمستفيدين

تقدم المبادرة الرئاسية حياة كريمة العديد من المساعدات والإعانات بجانب عملها الرئيسي في تنمية القرى الأكثر احتياجا في المناطق النائية في مختلف محافظات الجمهورية، من خلال مبادرات فرعية؛ لمساعدة الأهالي في مختلف المحافظات، حيث يواصل المتطوعون عملهم بشكل دؤوب في إنجاز توصيل المساعدات لمستحقيها في أقرب وقت.

ومن أبرز المبادرة التي تبنتها حياة كريمة مبادرة "خطى" ومبادرة “كتف فى كتف” و"راجعين نتعلم"، فضلا عن ملتقيات التوظيف الدورات التدريبية للمقبلين على الزواج، وغيرها من هذه المبادرات.

مبادرة خطى

وتستهدف تلك المبادرة توزيع كراسي متحركة كهربائية لذوي الإعاقة الحركية في مختلف المحافظات، حيث يتم تجميع بيانات المستحقين وتوزيع الكراسي بحسب احتياج الحالة.

مبادرة كتف فى كتف

لعل هذه المبادرة من أكثر المبادرات التي استمرت وقتا طويلا ولا تزال تواصل عملها في الكثير من المحافظات، وهي تستهدف توزيع صناديق للمواد الغذائية ضمن مظلة الحماية الاجتماعية، حيث قدمت "كراتين رمضان" خلال الشهر الكريم وبعده، كما تم تدشين أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في العالم في استاد القاهرة الدولي في شهر مارس الماضي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مبادرة راجعين نتعلم

و في الوقت الحالي تواصل مبادرة “راجعين نتعلم” عملها في العديد من المحافظات، وهي تستهدف توزيع الأدوات المدرسية والكتب الخارجية والملابس والأحذية للطلاب الأيتام والمستحقين من أبناء الأسر البسيطة، مع قدوم العام الدراسي الجديد، كما تساهم في سداد المصروفات المدرسية عن غير المقتدرين.

مبادرة سبيل

وخرجت مبادرة سبيل من رحم مبادرة حياة كريمة وهي تقوم بإعداد وجبات ساخنة ومتكاملة لأسر المرضى في المستشفيات في مختلف المحافظات؛ لتبث في أنفسهم الطمأنينة ومؤازرتهم في محنتهم وتقديم لهم يد العون والمساعدات اللازمة.

مبادرة معاك من بدري

تلك المبادرة من جامعة المنصورة ضمن مباراة حياة كريمة وهي عبارة عن قافلة طبية متخصصة في تقديم والعلاج لذوي الاحتياجات الخاصة والكشف عن الإعاقة المبكرة.