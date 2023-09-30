السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: "أبيع الغاز بـ12 مليار دولار كاش ولا بـ3 مليارات دولار ومبخدهمش"؟

جانب من مؤتمر حكاية
جانب من مؤتمر حكاية وطن

حكى  الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، تفاصيل مشكلة انقطاع الكهرباء، بسبب نقص الغاز.

وقال الرئيس السيسي: "طارق (مهندس البترول) عايز الفلوس من الدكتور شاكر (وزير الكهرباء) وبالدولار، شاكر معهوش، فطارق عايز يبيع الغاز بالدولار، ويقلل فاتورة الضغط على البنك المركزي بالمقدار اللي يقدر يبيع بيه".

الرئيس السيسي: “96 مليون واقعة سرقة كهرباء.. وكهرباء بربع ثمنها والناس مش عايزة تدفع”

وأضاف الرئيس السيسي: "أبيع بـ12 مليار دولار كاش، ولا بـ3 مليارات دولار مبخدهمش وبالجنيه؟ هبيع لشاكر لو كان هيدهملي، الدكتور شاكر مبياخدش الفلوس من الناس، فيه تقرير شهري عن حجم سرقة الكهرباء في مصر، مليون حادثة كل شهر، 96 مليون واقعة سرقة كهرباء، في 96 شهر".

وأردف الرئيس: "كهرباء بيتدفع ربع ثمنها الناس مش عايزة تدفعها؟ كده وزير البترول ممكن يحرم عليه ميدوش غاز، والمحطات متشتغلش ومتلاقوش كهرباء".

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