السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: مليون حادث سرقة كهرباء كل شهر فى مصر

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يوجد فارق كبير بين الإيرادات والمصروفات، وهذا الفارق لا بد أن يأتي من خلال السلف من أجل عيون البلد، وحتى يقف بلدنا لا بد أن نسدد سلفها وديونها.

وأضاف في كلمته خلال جلسات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، أنه يوجد ارتباط بين وزارة الكهرباء والبترول، وأنه تحدث خلافات بينهما بسبب أن وزارة البترول تطالب الكهرباء بالأموال التي عليها وهي لا يوجد معها، مؤكدًا أن وزارة الكهرباء تأخذ الغاز مقابل 3 دولارات ولا تدفعها، في حين أنه يباع للخارج بقيمة 12 دولارًا.

حجم سرقات الكهرباء شهريًا

وأكد الرئيس أنه يوجد تقرير شهري في وزارة الكهرباء يكشف عن حجم سرقات الكهرباء في مصر شهريًا والتي تقدر بمليون حادثة، مشيرًا إلى أنه منذ 96 شهرًا وقيمة سرقة الكهرباء وصلت إلى 96 مليون جنيه.

وتابع أن الناس تدفع ربع قيمة الكهرباء، ومع ذلك لا يريدون دفعها.

الرئيس عبدالفتاح السيسي سرقات الكهرباء مصر مليون حادثة وزارة البترول الكهرباء

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