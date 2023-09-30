الرئيس السيسى: "17 مليون مشترك بياخدوا الكهرباء بأقل من ربع ثمنها"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تستهلك في الوقت الحالي كل إنتاجها من الغاز، وأيضًا تأخذ حصة الشريك الأجنبي وتحاسبه عليها، وإلا سيخرج من مصر ولا يعمل فيها.

وأضاف خلال مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز": "عاوزين دولار عشان نجيب مشتقات البترول، ونتحصل على قيمة الغاز والبترول ونغيره من المواطن بالجنيه".

وأشار إلى أن 17 مليون مشترك يأخذون الكهرباء بأقل من ربع ثمنها، متابعًا: "ده مينفعش يحصل في دولة بتعاني وعندها مشاكل، إن مواطن يأخذ الخدمة بأقل من نصف ثمنها".

وتابع: "كان عندنا أزمة غاز ووقود وبوتاجاز، وكان كل نوة شتاء تأتي كانت تحدث أزمة في الموانئ وتحدث أزمة في البوتاجاز، وعشان كده عملنا مستودعات والتكلفة كانت كبيرة، والآن لدينا احتياطي يكفي 60 يومًا".