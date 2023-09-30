السيسى: "خصصنا 30 مليون متر لرجال الأعمال ونفذوا مشروعات على 10% فقط منها"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن رجال الأعمال كانوا يطالبون بتخصيص أراض، وعند مراجعة الأراضي التي تم تخصيصها وحجم المشروعات التي نفذت، وجد أنه خصصنا ما يقرب من 30 مليون متر، وما نفذ من مشروعات لا يزيد على 10% من الرقم.

مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز

وأضاف، خلال مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز": "راجعنا تخصيص الأراضي وحجم المشروعات، لأنه يعكس هل فيه طلب على الأراضي وهل هي كفاية، لذا أي رجل أعمال أو مستثمر لا نعطيه الأرض فقط، لأن موضوع الأرض بسيط، لكن تجربتنا خلال 10 سنوات أظهرت أن الأرض ليست كافية لتنفيذ المشروعات، فأنشأنا مجمعات صناعية 17، وفكرة المجمعات أننا لا نجعل المستثمر يدور على تراخيص وفلوس عشان يعمل المنشأة، هعمل المنشآت الصناعية ويبقى معه رخصة".