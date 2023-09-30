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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع عدم استقرار الأحوال الجوية

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة ابتداء من اليوم السبت للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد نتيجة لنشاط وزيادة سرعة الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وسقوط امطار خفيفة بناءًا على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اعتبارًا من اليوم السبت 30سبتمبر 2023 وحتى نهاية موجة الطقس السيء.

عصام سعد: رصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري معها تجنبًا لحدوث أي مشكلات


وكلف المحافظ قيادات المحافظة ومسئولى الازمات والكوارث بالمتابعة المستمرة داخل غرفة الأزمات والعمليات ورصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري معها، تجنبًا لحدوث أي مشكلات كما وجه رؤساء المراكز والأحياء والقرى وكافة الأجهزة المعنية وشركات المرافق بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أية تقلبات في الطقس أو نشاط للرياح أو سقوط أمطار.
هذا بالإضافة إلى التأكد من جاهزية كافة المركبات والمعدات ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع والمرور على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية مع رفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال.
والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة فضلا عن تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة وتكليف إدارة المرور بإتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق، بالإضافة إلى توزيع معدات الانقاذ السريع وسيارات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارئ بكافة التخصصات "المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق وغيرها".
وأشار اللواء عصام سعد إلى أنه تم التنسيق بين غرفة العميات الرئيسية وغرفة إدارة والأزمات بالديوان العام مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء ومديريات الخدمات وكافة الجهات المعنية لتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية سوء في الأحوال الجوية قد تحدث مشيرًا إلى جاهزية كافة القطاعات وعلى تواصل مستمر  لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية والتعامل الفوري معها.
وناشد محافظ أسيوط جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة وتوخي الحذر أثناء القيادة ليلًا على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الرياح الشديدة معلنًا عن إستقبال شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارىء من خلال رقم الخط الساخن على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو رقم (2135474/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رفع حالة الاستعداد القصوى الأحوال الجوية نشاط وزيادة سرعة الرياح جاهزية كافة المركبات والمعدات مراجعة المهمات والأدوات أعمدة الإنارة

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