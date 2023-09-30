السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

حتى نهاية أكتوبر.. 40% تخفيضات على جميع إصدارات "القومي للترجمة"

المركز القومي للترجمة
المركز القومي للترجمة

أعلن المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي عن تخفيضات 40% على جميع اصداراته؛ والتي تبدأ غدَا الأحد الموافق 1 أكتوبر، وتستمر حتى نهاية شهر أكتوبر 2023، وذلك احتفالًا باليوم العالمي للترجمة، والذي يوافق ٣٠ سبتمبر من كل عام.

أحدث إصدارات "القومي للترجمة"

من أحدث إصدارات المركز المتوفرة بمنفذ البيع،"الاستشراق هيمنة مستمرة"،"ذكريات في الترجمة"،"القصة العظيمة للرياضيات"،"فلسفة البلاغة"،"الدر المنثور في طبقات ربات الخدور"،"الصعود العالمي للشعبوية"،"القيم السياسية"،"مدريد الإسلامية:الأصول الخفية لعاصمة مسيحية"،"مقدمة في التصوف المسيحي"،"الصحافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"،حرب الثورة الأمريكية (نبذة تاريخية)،"الزواج والحداثة"،"فرقة العمال المصرية"،"توجيه حركة التنقلات عبر القنوات البحرية"،"التصوير الحديث في مصر"،"القرية"،"الهلال الأسود"،"كيف يتعلم مخ ذوي الاحتياجات الخاصة"،"الأفريكانية"،"تدبر الكبر"،"أهل التشريع وأهل التأويل"،"مقدمة في الأناجيل الثلاثة"،"تقنيات الفيلم التسجيلي"،"الكتاب البري"،"الاقتصاد الثقافي العالمي"،"أخلاق الحداثة"،"المعرفة المستدامة"،"مدارات المجاز في الخطاب"،"بنية الشخصية"،"رسائل النساء من مصر القديمة"،"ثمن عدم المساواة"،"سنوات القرب من دوستويفسكي"،علم النفس الاجتماعي:الأسس"،"نظريات الأيدلوجيا"،"مغامرة المنهج"و"التدين والحراك في مصر".

"أبناء رفاعة".. مبادرة جديدة لـ"القومي للترجمة"

في الوقت نفسه، أطلق المركز القومي للترجمة مبادرة جديدة بعنوان "أبناء رفاعة" والتي تستهدف الاحتفال بكبار المترجمين الذين أثروا الحياة الثقافية والفكرية في مصر والعالم العربي، وذلك للتعريف بهم وبإنجازاتهم الثقافية، وتخليدًا لما قدموه للمكتبة العربية، ويخصص المركز أولى حلقات هذه المبادرة للاحتفاء بالمترجم والمثقف البارز شوقي جلال

نبذة عن المترجم شوقي جلال

شوقي جلال عثمان: ولد في القاهرة، في 30 أكتوبر عام 1931، حاصل على ليسانس كلية الآداب، قسم الفلسفة وعلم النفس، من جامعة القاهرة، عام 1956. تفرغ "شوقي جلال" للترجمة والتأليف، فكتب في الكثير من المجلات والدوريات مثل: صحيفة "الأهرام"، ومجلة "العربي" الكويتية، ومجلة "الفكر المعاصر"، ومجلة "تراث الإنسانية"، وغيرها من المجلات والدوريات المهمة.

كما قدم للمكتبة العربية عددًا من الأعمال المهمة تأليفًا وترجمة، عكست رؤيته التنويرية والإصلاحية، ومن أهم أعماله المترجمة: المسيح يصلب من جديد، الشرق يصعد ثانية: الاقتصاد الكوكبي في العصر الآسيوي، العولمة والمجتمع المدني، الإسلام والغرب، التراث المسروق، مشكلة المياه في العالم العربي، بنية الثورات العلمية

أما عن أعماله المؤلفة فمن أبرزها: نهاية الماركسية، التراث والتاريخ: نظرة ثانية، العقل الأمريكي يفكر، الفكر العربي وسوسيولوجيا الفشل، ثقافتنا والإبداع، الترجمة في العالم العربي: الواقع والتحدي".

المركز القومي للترجمة الدكتورة كرمة سامي اليوم العالمي للترجمة أبناء رفاعة المترجم شوقي جلال

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