طارق الملا يستعرض استراتيجية الدولة فى مواجهة تحديات قطاع البترول قبل 2014

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية،، إنه تم وضع استراتيجية لمواجهة أهم التحديات التي واجهت قطاع البترول قبل عام 2014، وهي "استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول".

تفاصيل الاستراتيجية

وأضاف المهندس طارق الملا خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس السيسي، والمذاع عبر فضائية extra news، أنه تم وضع رؤية وخطط لكل محاور سلسلة القيمة في قطاع البترول، وهي تحتوي على كل العناصر سواء عناصر الاستدامة، أو عناصر الأداء والتمكين، مما أسفر عن إنجازات مهمة خلال السنوات الماضية.