السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طارق الملا يستعرض استراتيجية الدولة فى مواجهة تحديات قطاع البترول قبل 2014

طارق الملا
طارق الملا

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية،، إنه تم وضع استراتيجية لمواجهة أهم التحديات التي واجهت  قطاع البترول قبل عام 2014، وهي "استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول". 

تفاصيل الاستراتيجية 

وأضاف المهندس طارق الملا خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"  بحضور الرئيس السيسي، والمذاع عبر فضائية extra news، أنه تم وضع رؤية وخطط لكل محاور سلسلة القيمة في قطاع البترول، وهي تحتوي على كل العناصر سواء عناصر الاستدامة، أو عناصر الأداء والتمكين، مما أسفر عن إنجازات مهمة خلال السنوات الماضية.

تطوير قطاع البترول طارق الملا وزير البترول مؤتمر حكاية وطن الرئيس السيسي

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