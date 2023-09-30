محمد باغة: مصر ليست بعيدة عن أن تكون نموذجًا واعدًا مثل الصين

قال الدكتور محمد باغة، أستاذ إدارة الأزمات بجامعة قناة السويس، إن مؤتمر حكاية وطن يستعرض البانوراما التاريخية والتنفيذية، التي مرت بها الدولة في ظل ظروف قاتمة وقاسية، حيث واجهت مصر أزمات متتالية من بعد 2011، منها الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى أزمات عدم الاعتراف بالدولة ومناطحتها بشكل شديد، وملف إرهاب لا ينتهي، وبنية تحتية متهالكة، وموارد ناضبة، ودولة في نفق مظلم، تبحث عمن ينقذها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه "منذ تولى الرئيس السيسي الحكم شهدنا تحولًا في جميع المجالات، الاقتصاد بدأ يتعافى، وحققنا معدلات نمو، وكانت مصر الثالثة على مستوى العالم في فترة 2019 قبل كورونا، ولولا كورونا والأزمة الروسية، التي أثرت على الاقتصاد العالمي، فتراجعنا قليلًا لكننا ما زلنا بخير".

كيف تطورت أذرع الاقتصاد في مصر؟

ولفت إلى أن مصر شهدت تطورًا هائلًا في أذرع الاقتصاد، ومرونة عالية، ومشروعات إنتاجية وخدمية، واستصلاح أراضٍ زراعية في مناطق لم تكن الدولة المصرية تدخل فيها، وتنمية سيناء وغرب مصر، ومشروعات الكهرباء والاكتفاء الذاتي منها، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والثروة الحيوانية والسمكية، ومشروعات تتعلق بالعنصر البشري وتطوير المنظومة التعليمية، وتطوير منظومة العمل.

وأردف: "هذه الرؤية كانت رؤية دولة، وليست رؤية رئيس فقط، هذه الملفات كانت موجودة منذ عهد مبارك، لكن العبرة بالتنفيذ، ووجود قيادة لديها الجرأة وتقبل المخاطرة للتنفيذ، هناك علاقة طردية بين العائد والخطر، وعلى المصريين أن يستوعبوا أن البلاد تبنى بالجهد والصبر والعمل، والنماذج كثيرة، فأمريكا عانت مر المعاناة، والنموذج الماليزي، والسنغافوري، والجنوب إفريقي".

وتابع: "وحتى النماذج التي كانت فيها كثافة سكانية، والنموذج الصيني، والنموذج الهندي، فمصر ليست بعيدة عن أن تكون نموذجًا واعدًا، بالإضافة إلى أن 105 ملايين نسمة ليسوا عبئًا وإنما ثروة بشرية لأن 60% منهم من الشباب، ومحتاجين نبقى منظمين".