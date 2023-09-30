السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير البترول: لم نكن لنستغل حقل ظهر دون ترسيم الحدود مع قبرص

الدكتور طارق الملا
الدكتور طارق الملا

أكد الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أننا عملنا على مشروعات في البحث العلمي والاستكشاف والإنتاج وشبكات النقل.

وقال خلال كلمته في جلسات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة توسعت في مشروعات خدمة وتموين السيارات بالوقود والغاز الطبيعي.

وأشار وزير البترول إلى أنه تم طرح 12 مزايدة عالمية للإسراع في العملية التنموية في الإنتاج، مؤكدًا أننا نستهدف توسيع مناطق البحث والاستكشاف لزيادة الإنتاج.

وأوضح أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية أسهم في الاستفادة من الثروات الطبيعية، متابعًا: "لم نكن لنستغل حقل ظهر دون ترسيم الحدود مع قبرص".

وزير البترول طارق الملا الرؤية والإنجاز حكاية وطن

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