السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"البلد مجاعتش ولا هتجوع".. الباز: لا بد أن نتعامل بالعقل مع بلدنا

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الشعب المصري دفع ثمن استقلال الدولة، وأن يكون القرار هو قرارنا نحن، وليس قرارًا يأخذه الآخرون نيابة عنَّا.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أننا في الفترة من 2013 لـ 2023 نجحنا في بناء البيت والدولة بشكل كبير، وأصبحت لدينا بنية أساسية نستطيع من خلالها الآن جذب الاستثمار لبناء مشروعات كبرى في مصر.

هناك معجزة حققها المصريون في 10 سنوات

ولفت إلى أن بناء الدولة في 10 سنوات مع بذل المصريين كمًا كبيرًا من التضحيات يؤكد أن هناك معجزة حدثت، وأن ربنا يدعم ويساند هذا الشعب.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يعمل وهناك من يترصد لهذا البلد وينفخ في النار، ويوجه الأسهم يوميًا لهذا البلد من خلال قنوات إعلامية استهدفت نشر الشائعات والفتن.

وتابع: "لا بد أن نتعامل بالعقل مع بلدنا والمسألة مش مسألة الرئيس ولا انتخابات لكن دي مسألة بلد، فعلًا الناس ملهاش غيرها، ولازم نشوف تجارب دول أخرى الآن شعوبها مشردين ولاجئين".

وأردف: "استطعنا بناء دولة رغم الصعاب والأمور ماشية، والبلد مجاعتش ومش هتجوع".

الباز: الانتخابات فرصة لإدارة نقاش عام ومفتوح ونرفع مستوى الثقافة السياسية للناس

محمد الباز اخر النهار الشائعات انتخابات

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