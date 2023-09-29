الباز: الانتخابات فرصة لإدارة نقاش عام ومفتوح ونرفع مستوى الثقافة السياسية للناس

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة فرصة أمام الجميع حتى نتناقش في الحاضر والمستقبل، والجميع أمامه الفرصة لطرح آراء ووجهات نظره وأساليبه في مواجهة المشاكل التي تتعرض لها الدولة، ورفع المستوى الثقافي لدى المواطنين.

وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، الفترة الممنوحة أمام المرشحين للانتخابات الرئاسية لجمع التوكيلات تزيد عن 20 يومًا، وهذه هي الفترة المحددة في انتخابات 2014، منوهًا بأن الهيئة الوطنية للانتخابات تتعامل مع المواطن الراغب في الترشح على أنه مرشح فعلي عندما يحصل على تزكية 20 نائبًا بالبرلمان، أو 25 ألف توكيل من مواطنين من 15 محافظة على الأقل بحد أدنى للمحافظة ألف توكيل.

وأكد محمد الباز، أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد تضييق على أحد في جمع التوكيلات، منوهًا بأن البعض يحاول ممارسة اللعب السياسي، بأن يطلق تصريحات حول تعرضه للتضييق في جمع التوكيلات.

وتابع: "ممكن تلعب في العمل السياسي واللعب مباح وأحيانًا مطلوب، لكن وأنت بتلعب مينفعش تلعب بالدولة ومؤسساتها والقوانين أو تفبرك حاجة عشان تحقق مكسب سياسي".

ولفت إلى أن هناك 5 شخصيات أعلنوا رغبتهم في الترشح للانتخابات وهم: فريد زهران وحازم عمر وعبدالسند يمامة وجميلة إسماعيل وأحمد الطنطاوي، 3 منهم حتى الآن حصلوا على تزكيات من نواب وهما فريد زهران وحازم عمر وعبدالسند يمامة، وهنا تحول هؤلاء إلى مرشحين فعليين، ويظل أحمد الطنطاوي وجميلة إسماعيل في دائرة المرشح المحتمل حتى يحصلا على التوكيلات المطلوبة.

وأردف: "أحذر من اللعب بالدولة المصرية، لأن دي مش ألاعيب انتخابية، لكن لعب بالدولة وقانونها وإجراءاتها في الانتخابات".