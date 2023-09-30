السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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قصة تماثيل عين غزال Ain Ghazal statues التي احتفل بها جوجل اليوم

تماثيل عين غزال
تماثيل عين غزال

قصة تماثيل عين غزال Ain Ghazal statues التى احتفل بها جوجل اليوم من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

قصة تماثيل عين غزال Ain Ghazal statues التى احتفل بها جوجل اليوم

احتفل محرك البحث "جوجل" اليوم بذكرى اكتشاف تماثيل تسمى عين غزال القديمة Ain Ghazal statues، ووصفها من خلال منشور على منصة إكس بأنها "من أقدم النماذج التي صورت الشكل البشري ولها أهمية كبيرة في فهم تاريخ الإنسان وتطوّره" والتى تدور حولها قصص شيقة والعديد من المعلومات وهى كالتالى:

- يعود تاريخ تماثيل عين غزال Ain Ghazal statues إلى ما يقرب من 8 آلاف عام

-اكتشفت التماثيل لأول مرة في الموقع الأثري عين غزال شمال شرقي العاصمة الأردنية عمان في 30 سبتمبر 1983، وتم العثور على مجموعة ثانية عام 1985.

-تعود تماثيل Ain Ghazal statues إلى العصر الحجري الحديث قبل الفخاري، والذي يتراوح من 12000 إلى 5500 قبل الميلاد.

من أقدم التماثيل في العالم.. قصة تغير شعار جوجل لـ عين الغزال

- العثور على تماثيل Ain Ghazal statues في مخابئ تحت الأرض، مما يشير إلى أنها كانت تُستخدم في طقوس دينية أو روحية.

-تتميز التماثيل بحجمها الكبير، حيث يصل ارتفاعها إلى 1.5 متر، وبتعبيراتها الدقيقة.

-وبحسب المتحف الوطني الأردني تعد تماثيل عين غزال أقدم تماثيل جصية في التاريخ ويبلغ عددها نحو 36 تمثالًا.

-لا توجد حتى الآن إجابات محددة حول سبب صنع تماثيل عين غزال كما ذكر جوجل 

-دفنت بواسطة الأسلاف في عصور ما قبل التاريخ بشكل استراتيجي، ومحاذاتها من الشرق إلى الغرب.

-تصور شخصيات عين غزال الرجال والنساء والأطفال بملامح بشرية معقدة مثل العيون اللوزية والأنوف البارزة والأرجل وأصابع القدمين والأظافر الواقعية.

- محتوى تلك التماثيل عبارة عن مجموعة متنوعة من التماثيل البشرية، سواء كانت كاملة أو نصفية.

- ضررت هذه التماثيل بشكل كبير نتيجة تحطم الفراغ الداخلي الناتج عن المواد العضوية النباتية التي كانت تشكل الهيكل الداخلي للتماثيل.

- تم ترميم تماثيل عين غزال بعناية في بريطانيا وعُرضت جميعا في المتحف الوطني بجبل القلعة لمدة ثلاثة عقود، كما تم نقل جزء من هذه التماثيل إلى متحف الأردن بمنطقة رأس العين.

تماثيل عين غزال العاصمة الأردنية عمان مؤشر البحث جوجل احتفل بها جوجل ترميم تماثيل عين غزال Ain Ghazal statues

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