أستاذ اقتصاد زراعى يكشف مقومات الأمن الغذائى بالدول العربية.. والعوامل المؤثرة عليها

قال الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك مقومات للأمن الغذائي، وأن الدول تؤثر عليها عدة عوامل، منها المناخ والموارد المائية والتربة والعالم البشري، والتمويل والأيدي العاملة.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب" لبرنامج "الشرق الأوسط"، مع الإعلامية أميمة تمام، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذه العوامل بعضها نتحكم به والبعض الآخر لا نتحكم فيه مثل المناخ، مشيرًا إلى أن العالم العربي يقع في منطقة جافة أو شبه جافة وكمية الأمطار تسقط عليه قليلة جدًا.

وتابع، أن معظم الدول الزراعية لا تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي، أما الدول المتقدمة 4% من سكانها يعملون بالزراعة ويحققون الاكتفاء الذاتي، وذلك بسبب توفر المياه والتكنولوجيا.

تأثير ارتفاع درجات الحرارة على الزراعة

وأكد أن تغير المناخ يزيد من كمية البخر في المياه، وزيادة كمية المياه المستهلكة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالدول العربية مقارنة بالدول الأوروبية، كما أن هناك ندرة في كمية المياه الساقطة على الدول العربية، واليمن والسودان يعتمدان على 80% من الزراعة على الأمطار.

وأشار إلى أن استنباط أصناف نباتية تتحمل الجفاف ودرجات الحرارة تعمل على زيادة الإنتاج من الممكن أن تفيد في التعامل مع التغيرات المناخية.