السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير في الشؤون الروسية يوضح أهم المناطق التي تسعى روسيا للسيطرة عليها

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أوضح سمير أيوب، الباحث السياسي والخبير في الشؤون الروسية، أهم المناطق التي تسعى روسيا للسيطرة عليها، وما تمثله هذه المناطق من أهمية، قائلًا: "إنه يبدو أن هناك جنود في عمليات التقدم على جبهات القتال، فلا الطرف الأوكراني الذي يهاجم منذ ثلاثة أشهر يستطيع إحراز أي تقدم يمكن أن يسجل إنجاز له، ولا الطرف الروسي يحاول القيام بتقدم". 

وأضاف سمير أيوب، خلال مداخلة عبر القاهرة الإخبارية، أن الطرف الروسي حتى الآن يبدو أنه يقوم بعمليات دفاع، وإذا شعر بأن أي منطقة من جبهات القتال يستطيع التقدم بها فهو يحاول ذلك، لكن عمليا ليس هناك استراتيجية لدى روسيا للقيام بهجوم معاكس أو محاولات اقتحام وتقدم على الجبهات.

زيادة ضربات القوات الروسية 

وأوضح أنه من الملاحظ في الفترة الأخيرة، أن القوات الروسية بدأت تزيد من ضرباتها لكل قطاعات الجيش الأوكراني، وعلى مختلف الجبهات وأبرزها في منطقة أوديسا، حيث يحاول الجيش الأوكراني التقدم، أو يمكن أن تشعر روسيا بأن الجيش الأوكراني على هاتين الجبهتين بشكل خاص أصبح ضعيفًا ولم يعد لديه القدرة على المواجهة. 

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