محافظ بورسعيد: استمرار العمل فى إنشاء مجمع الصناعات الثالث للشباب بالمنطقة الصناعية

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تواصل أعمال إنشاء مجمع الصناعات الثالث "3 يوليو" بجنوب بورسعيد، وذلك ضمن النهضة الاقتصادية والصناعية التي تشهدها أرض بورسعيد مؤخرًا.

يضم أربع مجمعات صناعية

وأشار المحافظ أن مجمع الصناعات الثالث "3 يوليو" بجنوب بورسعيد، يضم 4 مجمعات صناعية تشمل عدد من الأنشطة ومنها "مواد غذائية وغزل ونسيج وملابس جاهزة وبتروكيماويات وأنشطة هندسية"، بإجمالي عدد 72 مصنع بحد أقصى طبقا لمساحة المصنع الواحد، حيث تم تصميم المصانع بمساحات مختلفة وهي "180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 -1725" لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع.

ووجه محافظ بورسعيد بالإسراع في معدلات العمل، لسرعة افتتاح وتشغيل مجمع الصناعات الثالث، والذي يوفر الالٱف من فرص العمل لأبناء بورسعيد.

وكان قد وجه خلال الشهر الماضي بالبدء في الخطوات التصميمية والتنفيذية لإقامة المجمع الصناعي الجديد بجنوب بورسعيد على أن يتم الانتهاء من إقامة المجمع قبل نهاية العام الحالي ويساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.فضلًا عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.