السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الكونفدرالية.. أرتا سولار يباغت الزمالك بهدف مبكر فى إياب دور الـ32

الزمالك وأرتا سولار
الزمالك وأرتا سولار

تمكن نادي أرتا سولار الجيبوتي من مباغتة الزمالك وتسجيل هدف مبكر في المباراة المقامة بين الفريقين في إياب دور الـ32 من الكونفيدرالية.

وسجل وارساما حسن هدف التقدم في الدقيقة 16 بعد عرضية أرضية من يعقوبا سونجيني من الجهة اليسرى للمتقدم من الخلف وارساما حسن الذي سدد الكرة على يسار محمد عواد.

ويستضيف ستاد القاهرة، مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية.

وكان الفريق الجيبوتي قد حقق الفوز ذهابًا على الزمالك بهدفين دون رد ليصعب مهمة الفارس الأبيض في التأهل.

ويأمل الزمالك في استعادة توازنه وتعويض الخسارة ذهابًا من خلال تحقيق فوز كبير في الإياب بثلاثية نظيفة على الأقل للتأهل للدور المقبل.

في المقابل، يرغب أرتا سولار في الحفاظ على تقدمه في الذهاب أو الخروج بأقل الأضرار من أجل تحقيق كبرى مفاجآت البطولة الأفريقية بإقصاء الزمالك من المسابقة.

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الزمالك بالقوة الضاربة أمام بطل جيبوتي

أما الزمالك فقد استعاد القوة الضاربة وتحديدًا الثنائي أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح، وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الجزيري- ناصر منسي- مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر ومحمد أشرف روقا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما  وإبراهيما نداي.

يعقوبا سونجني يقود هجوم أرتا سولار أمام الزمالك

ضم تشكيل أرتا سولار لمواجهة الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: جيان أمونومي.

خط الدفاع: جيليس نيجوسان- رافائيل ديارا- يابي إسمان- فهمي موسى.

خط الوسط: ألفونسي أحمد- موسى كوليبالي- وارساما حسن- دوالي محمود.

خط الهجوم: جابرييل دادزي- يعقوبا سونجني.

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تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية

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