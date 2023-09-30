السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الجزيرى ومنسى يقودان هجوم الزمالك أمام أرتا سولار بالكونفيدرالية

سيف الجزيري
سيف الجزيري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، التشكيل الذي يخوض به مباراة أرتا سولار بطل جيبوتي في السابعة مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وخسر الزمالك مباراة الذهاب أمام فريق أرتا سولار بهدفين دون رد في أكبر مفاجآت دور الـ32 من البطولة.

تشكيل الزمالك لمباراة أرتا سولار بكأس الكونفدرالية الإفريقية

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا  - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم:  سيف الجزيري - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر ومحمد أشرف روقا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما  وإبراهيما نداي.

وبعد إعلان التشكيل، أجرى أوسوريو تعديلًا على دكة البدلاء بضم محمد عبدالشافي بدلًا من حاتم سكر.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في مباراة اليوم بعدما صعبت خسارة مباراة الذهاب مهمته اليوم وجعلت مباراة الإياب مصيرية، وتعتبر نقطة انطلاق ليس للتأهل لدور المجموعات فقط، ولكن للمنافسة بقوة على البطولة التي يعتبر الزمالك أبرز المرشحين للفوز بها.

وعلى الجانب الآخر يتطلع فريق أرتا سولار لتكرار فوزه التاريخي على الزمالك من أجل حسم تأهله للدور المقبل من البطولة.

ويدير المباراة طاقم تحكيم من غانا بقيادة دانيال لاريا ويساعده كواسي برووبي ورولاند نيي آديي، ومعهم شارلز بولو حكم رابع، ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبدالصادق، في حين يراقب الحكام الزامبي ستانلي هاشيوا.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز بثلاثة أهداف أو أكثر والحصر على عدم تلقي هدف مبكر يزيد من صعوبة مهمته في التأهل للدور المقبل من البطولة.

الزمالك خوان كارلوس أوسوريو أوسوريو أرتا سولار كاس الكونفدرالية تشكيل الزمالك

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