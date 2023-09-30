لوتون تاون يحقق أول انتصاراته على حساب إيفرتون.. ونيوكاسل يهزم بيرنلى بثنائية

انتصر فريق لوتون تاون على مضيفه إيفرتون في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدفين مقابل هدف.

وأنهى لوتون تاون الشوط الأول من المباراة متقدمًا بنفس النتيجة.

وفرض لاعبو إيفرتون استحواذهم على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين وبأفضلية لصالح لاعبي فريق إيفرتون.

وسجل توم لوكيير، هدف التقدم لفريق لوتون تاون في الدقيقة 24 من عمر المباراة، وأضاف كارلتون موريس الهدف الثاني لفريق لوتون تاون في الدقيقة 31.

فيما أحرز دومينيك كالفيرت لوين هدف إيفرتون الأول في الدقيقة 45 من عمر الشوط.

وسدد لاعبو فريق إيفرتون 5 كرات على المرمى من 13 محاولة وخرجت 8 كرات من الملعب، مقابل تسديدتين من 7 محاولات لفريق لوتون تاون وخرجت 5 كرات من الملعب.

واستحوذ فريق إيفرتون على مجريات اللعب بنسبة 70% مقابل 30% لصالح فريق لوتون تاون.

واستمر استحواذ لاعبي فريق إيفرتون على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي ضعيفًا بين كلا الفريقين ولم ينجح أي منهما في تهديد المرمى.

ورفع فريق لوتون تاون رصيده لـ4 نقاط في المركز الـ17 فيما توقف رصيد فريق إيفرتون عند 4 نقاط في المركز الـ16.

وضمن لقاءات نفس الجولة، فاز فريق نيوكاسل يونايتد على نظيره بيرنلي بهدفين دون رد.

وسجل ميجيل ألميرون، هدف التقدم لفريق نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 14 من بداية المباراة من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف ألكساندر إيزاك الهدف الثاني لنيوكاسل في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

ورفع نيوكاسل رصيده لـ12 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد فريق بيرنلي عند نقطة وحيدة في المركز قبل الأخير.

كما فاز فريق وست هام يوناتيد على نظيره شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد.

وسجل جارود بوين هدف التقدم لوست هام في الدقيقة 24 بصناعة من زميله كوفال، فيما أضاف سوكيك الهدف الثاني في الدقيقة 37.

ورفع وست هام رصيده للنقطة 13 في المركز السابع، فيما توقف رصيد فريق شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة في المركز الأخير.