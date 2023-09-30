حصاد فعاليات وزارة التعاون الدولي خلال الأسبوع الماضي

تعددت والفعاليات واللقاءات التي شاركت بها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي، حيث ألقت الوزيرة كلمة جمهورية مصر العربية في المائدة المستديرة لمجلس مُحافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك التي انعقدت بمدينة شرم الشيخ لأول مرة في أفريقيا، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

لقاء نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني

كما عقدت المشاط على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لقاءً مع الدكتور تشانج وينكاي، نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني، لمناقشة مختلف أوجه التعاون المشترك في ضوء تطور العلاقات المصرية الصينية وتعزيز جهود العمل المشترك لدفع التنمية المستدامة، وتحفيز التمويلات التنموية الميسرة.

المشاركة في جلسة حول "تحفيز الاستثمار في الطبيعة كبنية تحتية"

وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول "تحفيز الاستثمار في الطبيعة كبنية تحتية" ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لمناقشة التقرير المقرر صدوره عن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية حول تحفيز الاستثمار في الطبيعة Nature As INFRASTRUCTURE وأهميته في دفع النمو الاقتصادي.

لقاء مدير عام الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي

والتقت المشاط على هامش فعاليات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مع تانج ينج، مدير عام الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي CIDCA، وفريق عمل الوكالة لبحث تعزيز التعاون المشترك في إتاحة التمويلات التنموية الميسرة لدعم جهود التنمية، والمتابعة على نتائج زيارة وزيرة التعاون الدولي للعاصمة الصينية "بكين"، خلال يوليو الماضي.

لقاء وزير المالية والخزانة بهونج كونج

كما التقت المشاط، بـ كريستوفر هوي، وزير المالية والخزانة بمقاطعة هونج كونج، حيث بحثت التعاون المشترك مع نائبي رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك بمدينة شرم الشيخ.

المشاركة في جلسة بعنوان "كيف يمكن لحشد الموارد والتمويل المختلط والمبتكر سد فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا؟"

شاركت المشاط في جلسة نقاشية تحت عنوان "كيف يمكن لحشد الموارد والتمويل المختلط والمبتكر سد فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا"، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

لقاء وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية

فيما عقدت المشاط، لقاءً مع هيلين بودليجر أرتيدا، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ، حيث استعرضت دور الوزارة في تعزيز الشراكات الدولية من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات الإقليمية والدولية ومتابعة الجهات المحلية المستفيدة من التمويلات في الاستخدام والسداد وإدارة علاقات مصر مع المنظمات والهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والأمم المتحدة.

عقد ورشة عمل مع مكتب البنك الدولي في مصر

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ورشة عمل موسعة مع مكتب البنك الدولي في مصر حيث استهدفت ورشة العمل متابعة تنفيذ المشروعات الجارية في ضوء العلاقات المشتركة مع البنك الدولي تحت مظلة الإستراتيجية القطرية الجديدة 2023-2027، وتعزيز التنسيق مع بعثات البنك الدولي الدورية بشأن تقييم المشروعات الجارية، فضلًا عن مناقشة الاستعدادات للاجتماعات السنوية للبنك، وخارطة طريق تطوير دور البنك الدولي.

توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة مايكروسوفت

ألقت وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال فعاليات توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في جهود دفع التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار الرقمي بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة مايكروسوفت مصر، حيث وقع مذكرة التفاهم الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أليساندرو فراكاسيتي، والمدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، ميرنا عارف.