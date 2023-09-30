السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزيرة التعاون الدولى: لدينا برنامج شامل لتمويل الإسكان الاجتماعى

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن هناك علاقات وثيقة مع المؤسسات العالمية ويوجد تنسيق على مستوى متقدم وفقًا لدراسات متقدمة.

وأضافت، خلال جلسات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية نفذت حزمة من مشروعات الأمن الغذائي على مستوى عالمي مع الشركاء الدوليين.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه يتم تنفيذ عدد كبير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشراكات دولية لتوفير فرص عمل.

وأوضحت أنه يوجد لدى الدولة برنامج شامل لتمويل الإسكان الاجتماعي وهو من أهم مشروعات البنك الدولي.

ولفتت إلى أن الشراكات الدولية تعمل على توطين الصناعة، وليس فقط لتنفيذ المشروعات، موضحة أن الدولة قامت بشراكات لتطوير سكك حديد مصر ويوجد تنسيق مميز بين الشركاء.

رانيا المشاط حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز وزيرة التعاون الدولي

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