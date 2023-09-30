السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أثناء نقل العفش.. إصابة عريس سقطت عليه بلكونة عقار قديم بالإسكندرية

العريس المصاب
العريس المصاب

شهدت منطقة القباري غرب الإسكندرية، سقوط بلكونة عقار قديم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، مما أدى إلى إصابة شخص بكسور وكدمات بجميع انحاء الجسم أثناء نقل عفش عروسته من شقة والدها لشقته لتجهيزها للزواج، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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بلاغ بسقوط أجزاء من عقار قديم 

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بانهيار أجزاء من عقار قديم بمنطقة القباري مما أدي إلى إصابة شخص.

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التحريات 

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وبالمعاينة والفحص تبين أثناء قيام شخص يدعي مؤمن بنقل عفش عروسته من شقته والدها لنقله سقطت عليه بلكونه الطابق الأول علوي فوق رأسه، ما تسبب في إصابته بنزيف بالمخ وشرخ الجمجمة وكسور متفرقة بالجسم، تم نقله إلى مستشفى القبارى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

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