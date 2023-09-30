تفاصيل موعد انطلاق معرض القاهرة للكتاب وتخصيص قسم كامل لكتب السينما

تدرس الهيئة المصرية العامة للكتاب، تخصيص قسم كامل للكتب السينمائية ضمن أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ55؛ وذلك احتفاءً بالدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقال مصدر مطلع لـ"الدستور"، إن القسم الخاص بالكتب السينمائية في معرض القاهرة الدولي للكتاب يتضمن توثيقًا لتاريخ السينما المصرية العريق.

تنطلق فعاليات دورته الـ"55" في يناير 2024

أعلنت وزارة الثقافة استعدادها لانطلاق الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تنطبق في يناير 2024، وأصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قرارا بتشكيل اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة، على أن تكون اللجنة برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا للمعرض في تشكيلها الجديد خلال الفترة المقبلة عددا من الاجتماعات المتتالية للتجهيز للدورة المقبلة للمعرض، والتي تحل النرويج عليها ضيف الشرف.

سليم حسن ويعقوب الشاروني شخصيتا معرض القاهرة الدولي للكتاب

اختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورته الـ 55 والمقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شكلتها الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، كما اختارت الكاتب الكبير يعقوب الشارونى شخصية لمعرض الأطفال.

أعضاء اللجنة العليا لمعرض الكتاب 2024

وتضم اللجنة في عضويتها الشاعر إبراهيم عبدالفتاح، والكاتب الصحفي أحمد الجمال، والشاعر أحمد الشهاوي، والدكتور أنور مغيث مدير المركز القومي للترجمة سابقا، والجراح العالمي د. جمال مصطفى السعيد، د. جيهان زكي أستاذ الحضارة المصرية عضو مجلس النواب، والمترجم د. حسام نايل أستاذ النقد الأدبي بأكاديمية الفنون، ود. درية شرف الدين وزير الإعلام الأسبق.

ود. ريم بسيوني الكاتبة والروائية وأستاذ اللغويات بالجامعة الأمريكية، ود. سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، والكاتب الصحفي طارق رضوان رئيس تحرير جريدة القاهرة، ود. علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية ووزير الشباب الأسبق، د. محمد أحمد مرسي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ود. صابر عرب ووزير الثقافة الأسبق.

ود. ممدوح الدماطي وزير السياحة الأسبق، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، وم. هيثم يونس رئيس الإدارة المركزية المعارض، ومروان حماد المنسق العام للبرنامج الثقافي للمعرض، ومحمد عزت المشرف على مكتب رئيس الهيئة (مقرر اللجنة).