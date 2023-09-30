النيابة تكثف تحقيقاتها.. تفاصيل حريق ضخم فى أحد العقارات بحدائق القبة

واصلت نيابة حدائق القبة الجزئية، تحقيقاتها حول نشوب حريق داخل أحد المحلات التجارية وامتداد ألسنة اللهب إلى أدوار أخرى، ما تسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر.

وطلبت نيابة حدائق القبة الجزئية، سرعة ارسال تقرير المعمل الجنائي لكشف ملابسات الحريق، بغرض وذلك التأكد من وجود شبهة جنائية في الحريق من عدمه كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت قد تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل أحد المحال التجارية بأحد العقارات في منطقة حدائق القبة.

وتنفيذا لتوجيهات مدير أمن القاهرة فورا بـ3 سيارات تابعة للحماية المدنية إلى محل البلاغ، وسيارة إسعاف إلى الحريق للتعامل معه.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وتبريده فور وصوله لمكان البلاغ، وكشفت التحريات والمعاينات المبدئية من خلال معاينة النيابة الأولية أن النيران التهمت كل محتويات المحل التجاري.

كما تبين امتداد النيران إلى الدور الأول وأثرت على السقف، الأمر الذى أدى إلى إصدار النيابة قرارا بإخلاء الدور بأكمله وانتداب لجنة فنية من الحى لمعاينة الجزء المتأثر وإعداد تقرير عنه.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.