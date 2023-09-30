السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تكثف تحقيقاتها.. تفاصيل حريق ضخم فى أحد العقارات بحدائق القبة

حريق
حريق

واصلت نيابة حدائق القبة الجزئية، تحقيقاتها حول نشوب حريق داخل أحد المحلات التجارية وامتداد ألسنة اللهب إلى أدوار أخرى، ما تسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر.

txt

إخماد حريق فى محل تجارى بالعمرانية

وطلبت نيابة حدائق القبة الجزئية، سرعة ارسال تقرير المعمل الجنائي لكشف ملابسات الحريق، بغرض وذلك التأكد من وجود شبهة جنائية في الحريق من عدمه كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

txt

السيطرة على حريق بشقة سكنية فى المنيب

كانت قد تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل أحد المحال التجارية بأحد العقارات في منطقة حدائق القبة.

 وتنفيذا لتوجيهات مدير أمن القاهرة فورا بـ3 سيارات تابعة للحماية المدنية إلى محل البلاغ، وسيارة إسعاف إلى الحريق للتعامل معه.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وتبريده فور وصوله لمكان البلاغ، وكشفت التحريات والمعاينات المبدئية من خلال معاينة النيابة الأولية أن النيران التهمت كل محتويات المحل التجاري.

كما تبين امتداد النيران إلى الدور الأول وأثرت على السقف، الأمر الذى أدى إلى إصدار النيابة قرارا بإخلاء الدور بأكمله وانتداب لجنة فنية من الحى لمعاينة الجزء المتأثر وإعداد تقرير عنه.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

حدائق القبة نشوب حريق داخل أحد المحلات التجارية ألسنة اللهب نيابة حدائق القبة الجزئية ملابسات الحريق شبهة جنائية تحريات المباحث

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: "إحنا كدولة ومواطنين ورجال أعمال نقدر ننهى الأزمة الحالية"

الجزيرى ومنسى يقودان هجوم الزمالك أمام أرتا سولار بالكونفيدرالية

"كلام الرئيس وصل لقلوبنا".. توافد المواطنين على مقرات الشهر العقارى ببورسعيد

محمد صلاح يتحدث عن كواليس تجديد عقده مع ليفربول.. ووكيله يكشف قيمة الأرباح

انهيار والدته.. تشييع جثمان نجل سامى العدل من مسجد الفاروق بالمعادى

تبدأ الدراسة غدًا.. مدير مدرسة حكومية يبتكر طريقة للقضاء على صراع "التختة الأولى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة